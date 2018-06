In Germania arrivano le Autostrade elettrificate grazie ad un progetto governativo

Vedono finalmente la luce in Germania le autostrade elettriche, fortemente volute e finanziate dal Governo tedesco attraverso un progetto di ricerca che mira a sviluppare per quanto possibile la tecnologie che si cela dietro le autostrade elettrificate. La notizia arriva a qualche mese di distanza dai test iniziati in Svezia.

La tecnologia richiama quella dei filobus, almeno a livello mentale, ma radicalmente diversa ed ha già dimostrato una certa affidabilità con i camion dotati di collettore di potenza a pantografo di Siemens, che viene montato nella parte posteriore dei camion, proprio dietro la cabina.

I partner dell'importante progetto sono tanti, ed anche importanti: ovviamente nella lista figura Volkswagen Group Research, che insieme a Scania fornirà i veicoli ibridi elettrici per il trasporto a lungo raggio. Il passo successivo del progetto, che inizialmente si concentrerà su tre diverse aree di test su strade pubbliche, sarà quello di portare l'energia elettrica fornita dalle aree ovunque.

L'obiettivo finale di "Trucks for German eHighways", infatti, è ridurre le emissioni di carbonio generate dai mezzi di trasporto a lungo raggio, ed infatti si partirà proprio sull'autostrada Schleswig-Holstein vicino a Lubecca, dopo di che si partirà sull'A5 a Sud di Francoforte e poi sull'autostrada federale B462 Baden-Württemberg.

Come riportato da Repubblica, Claes Erixon, Executive Vice President di Ricerca e Sviluppo di Scania, ha osservato che "per il trasporto lungo raggio, Scania considera le strade elettrificate come una tecnologia promettente per dare vita ad un sistema di trasporto sostenibile. L’elettrificazione dei veicoli sta crescendo rapidamente e con i suoi benefici ambientali, sociali e a livello di costi svolgerà un ruolo di primaria importanza nella transizione verso un sistema di trasporto indipendente dai combustibili fossili".

Ai cavi di alimentazione volanti si potranno attaccare due prototipi di veicoli ibridi elettrici di Scania, progettati proprio per il trasporto a lungo raggio con due differenti sistemi di propulsione. Uno avrà una batteria con 15 kWh, l'altro avrà altre batterie con capacità diverse.