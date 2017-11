In Italia la domanda per la fibra ottica è molto scarsa

Negli ultimi tempi, l’Italia ha compiuto dei grandi progressi in termini di copertura dei territori con la banda larga, passando da una percentuale del 43,9% del 2015 al 72,3% del 2016, riducendo il divario con le media europea a soli 3,7 punti percentuali.

Tuttavia, a livello di domanda, i dati sarebbero ancora scarsi. Secondo il rapporto Digital Italy pubblicato dall’I-Com, nel 2016 la fibra rappresentava solo il 3% degli abbonati, ben al di sotto della media dell’UE (-16,7%, nella fattispecie).

L’Italia, inoltre, è anche al di sotto della media europea per l’uso degli e-commerce: -21,2%, per la precisione.

A livello di mercato audiovisivo, dopo anni di declino, è tornato alla crescita, con un fatturato leggermente superiore ad 8 miliardi di Euro. Il servizio di pay-tv, Sky, è il leader, con il 33% del mercato, seguito dalla RAI al 30% e Mediaset al 28%.

Nonostante la presenza del digitale terrestre in praticamente tutte le abitazioni, il numero di coloro che optano per la televisione satellitare è in crescita, a conferma del fatto che gli utenti preferiscono sempre più le tecnologie avanzate come le smart tv ed il 4K.

A giugno 2017, Sky aveva in Italia 4,8 milioni di abbonati, Tivùsat ha superato la soglia dei 3 milioni di smart card attive e copre il 9% degli abbonati.

La metà degli spettatori televisivi italiani è ancora legata ai sette canali storici (Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7), ma TV8 e Nove hanno rispettivamente l’1,1% e l'1,4% del pubblico, con prospettive di crescita del 30-40 percento.

Anche se la banda ultra-larga copre il 70% del territorio italiano, solo il 12% degli utenti sono abbonati a servizio video on-demand. Nel 2017, il dato dovrebbe raggiungere quota 4 milioni, con ricavi relativamente bassi (70 milioni di Euro)