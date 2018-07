In Italia la macchina di Cristiano Ronaldo della NASA per allenarsi a gravità zero

Si continua a parlare di Cristiano Ronaldo e dell'impatto sul calcio italiano della nuova stella della Juventus. Tuttavia, nelle ultime ore è emerso un dettaglio di non poco conto, molto interessante per coloro che seguono da vicino le gesta del fuoriclasse portoghese.

Il 33enne, secondo quanto affermato dalla stampa spagnola e ripreso anche da quella italiana, si starebbe organizzando per far arrivare in Italia il macchinario sviluppato dalla NASA che utilizzava al Real Madrid per allenarsi. Ronaldo, infatti, è da sempre un maniaco del fisico e degli allenamenti, un aspetto che ha contribuito in maniera significativa alle sue prestazioni sul campo, e che concilia con un regime alimentare maniacale.

Secondo quanto riportato da alcuni giornali, tra cui Fox Sports, Cristiano Ronaldo starebbe aspettando di trovare la sua sistemazione definitiva a Torino per far arrivare nel nostro paese il macchinario da 2 milioni di Euro acquistato dalla NASA e che gli permette di allenarsi a gravità zero.

Il funzionamento è molto semplice: il giocatore entra in una sorta d'involucro d'aria, che riveste la parte inferiore del corpo, e che modifica la pressione all'interno. In questo modo, Ronaldo può decidere se ridurre o aumentare artificialmente il proprio peso corporeo a seconda delle prestazioni desiderate. Un apparecchio futuristico, ma che Ronaldo già utilizzava da anni al Real Madrid e che si appresta ad usare anche alla Juventus.