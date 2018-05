In Italia le tariffe telefoniche sono tra le più economiche d'Europa

Al netto del debutto di Iliad, che nella giornata di ieri ha presentato la propria offerta telefonica da 5,99 Euro al mese che include 30 gigabyte di internet in 4G+ e minuti e messaggi illimitati, l'Italia resta uno dei pesi in cui le tariffe telefoniche sono tra le più economiche d'Europa.

Il dato, sorprendente viste le numerose lamentele degli utenti, è stato rivelato da Telecompaper, che ha aggiornato il proprio studio relativo ai costi delle tariffe telefoniche e riguardante il primo trimestre del 2018. Lo studio, effettuato sul mercato mobile in sedici paesi europei, ha rivelato che l'Italia, nel corso dello scorso anno, è stato il paese in Europa occidentale dove gli utenti hanno pagato la cifra più bassa per gli abbonamenti telefonici senza smartphone. Il rovescio della medaglia è rappresentato da Grecia e Portogallo, che sono risultati essere i più costosi, invece.

E' però doveroso sottolineare che in tutta l'Europa Occidentale i piani tariffari sim-only hanno registrato un calo al prezzo, e gli stessi operatori spesso negli abbonamenti tendono ad aumentare la quantità di dati senza gonfiare i prezzi.

Lo studio è stato effettuato su 1.400 piani tariffari proposti dall'Europa. Gli annalisti hanno valutato il costo totale di ownership (TCO) di un piano, sia con che senza smartphone di fascia alta. Successivamente sono stati messi a confronto il prezzo più basso e quello più alto di ogni offerta a parità di potere d'acquisto.

Al primo posto si è piazzata la Danimarca, che è risultata avere le tariffe più basse in tutti i parametri, ma un ottimo risultato è stato registrato anche da Italia, Francia, Finlandia, Paesi Bassi ed Regno Unito, in cui sono stati registrati prezzi al di sotto della media in sedici paesi.

Un piano da 1.000 minuti e più di 10 gigabyte al mese costa in media 36 Euro senza smartphone, contro i 43 Euro medi del primo trimestre del 2017. In Danimarca scende addirittura a 15 Euro, mentre in Italia la media è di 23 Euro al mese, al pari di Francia, UK e Finlandia.