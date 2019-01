In Olanda costruiranno una turbina eolica quasi ad altezza Torre Eiffel

Ok l'Olanda è il Paese dei mulini a vento, e pure dell'eolico. Il Paese ha già avviato un progetto per una isola artificiale offshore dove produrre energia eolica in loco. Sarebbe il più grande parco eolico del mondo. Sempre per l'uso offshore, al largo, arriva la Haliade-X una mastodontica turbina eolica alta quasi come la Torre Eiffel.

La turbina, che la GE, l'azienda produttrice, paragona per dimensioni alla Torre Eiffel (260m contro 324m) e al Chrysler Buildin. Le pale arriverebbero a toccare le ultime vetrate del colossale grattacielo di New York. La Haliade-X sarà utilizzata al largo, distante dalle coste, forse proprio nel parco eolico che sarà costruito nel 2027 dalla TenneT: un'isola artificiale che convertirà in elettricità l'energia eolica sul posto, permettendo l'uso di cavi sottomarini meno costosi. Meno costosi proprio perché progettati solo per il trasporto e non anche per la conversione. Si parla già del parco eolico più grande del mondo.

Ad oggi esiste comunque una incognita: quella dei costi, che potrebbero essere proibitivi.

Nel frattempo possiamo dare un occhio a quelle che potrebbero essere le turbine impiegate anche nel parco offshore. Le Haliade-X sono in grado di generare più del 45% di energia delle attuali turbine più efficaci, si legge nella scheda rilasciata dalla GE. Questa colossale turbina sarà testata sulla terra ferma per cinque anni, un periodo che permetterà di capire come si comporterà nell'utilizzo pratico. Cinque anni in cui verosimilmente saranno condotte frequenti migliorie, in modo da preparare la turbina per l'uso a chilometri di distanza dalle coste.

Le pale misurano 100m di lunghezza, e saranno costruite in un centro di produzione creato per l'occasione in Francia. Trasportale dagli Stati Uniti, dove c'è la sede della GE, era semplicemente impossibile.

La costruzione inizierà già quest'anno. A pieno regime la turbina produrrà 12MW, quanto basta per alimentare 15.000 case. La GE spera di riuscire a metterne in funzione alcuni prodotti già nel 2021.