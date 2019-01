In rete una nuova foto del Galaxy S10, in arrivo con wallet per le criptovalute?

Il Samsung Galaxy S10 si mostra nuovamente in rete, e lo fa attraverso una fotografia pubblicata su twitter dal popolare leakster Ben Geskin, il quale non solo ci permette di vedere da vicino il top di gamma 2019 di Samsung, ma ne svela anche una feature fino ad ora nascosta.

Il nuovo leak, che si aggiunge a quello dei prezzi italiani di qualche giorno fa, a livello estetico conferma innanzitutto tutti i rumor emersi fino ad ora, a partire dallo schermo Infinity-O con i fori in alto a destra per il sistema di riconoscimento facciale e le fotocamere per i selfie. Aggiunge però anche carne al fuoco, perchè sul dispositivo è mostrato il "Samsung Blockchain KeyStore", una prima assoluta.

L'applicazione infatti dovrebbe fare da wallet per le criptovalute, ed infatti nella pagina è descritto come "un luogo sicuro e conveniente per le tue criptovalute", che evidentemente consentirà agli utenti di importare valute virtuali come Ethereum, garantendo sicurezza tramite il sistema di autenticazione biometrica. Nella lista delle monete virtuali non sembra essere presente il Bitcoin, ma non sappiamo se si tratti di una versione preliminare oppure se verrà aggiunto in futuro.

Si tratta però di un'interessantissima novità, che non può che far aumentare la curiosità in vista dell'evento Unpacked del prossimo 20 Febbraio.