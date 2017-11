In rete un video del nuovo design di Cortana in Windows 10 Redstone 4

A quanto pare,avrebbe intenzione di rinnovare completamente l’esperienza disu Windows 10 , dopo averlo lanciato nell’ormai lontano 2015.

Nelle ultime ore sul web è apparso il filmato che trovate apertura, che mostra appunto il nuovo layout di Cortana che il gigante di Redmond potrebbe introdurre con Redstone 4, il nuovo aggiornamento per il proprio sistema operativo per PC.

La nuova versione di Cortana sembra essere molto simile alla funzione Spotlight presente su macOS ed introdotta da tempo da Apple.

Come sottolineato anche nell’articolo originale, la nuova versione è ancora in fase di sviluppo, ma a quanto pare Microsoft starebbe lavorando duramente per migliorare l’esperienza complessiva. Cortana si presenterà ricca di nuovi elementi e con un design rinnovato, che sicuramente sarà apprezzato dagli utenti.

Al momento i test ancora non sono cominciati, ma la speranza di tutti gli iscritti al programma Insider è di vederla all’opera quanto prima nell’Insider Build.