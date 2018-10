In sviluppo un algoritmo per capire cosa avviene durante una fibrillazione

Un gruppo di ricercatori dell'Università della California, Santa Barbara, ha sviluppato nuovi algoritmi per localizzare i luoghi di orgine di una fibrillazione atriale.

"Le sorgenti elettriche nel tuo cuore producono segnali che permeano attraverso il tuo cuore e il tuo corpo per produrre segnali di superficie che misuriamo come tramite ECG, o elettrocardiogramma", ha detto il laureando dell'Università Santa Barbara Abhejit Rajagopal, un autore del paper. "Usando questi segnali, possiamo provare a ricostruire quello che succede nel tuo cuore", ha detto Rajagopal. "Tutto ciò è ottenibile assumendo un modello matematico per la propagazione dei segnali dal cuore alla superficie ed invertendolo. Il modello 'invertito' è noto come operatore inverso". Il concetto principale alla base del lavoro del gruppo UC Santa Barbara è che l'operatore inverso, in questo caso una funzione che mappa i segnali dell'elettrocardiogramma della superficie del corpo ai potenziali endocardici, può essere non lineare e ottimizzato utilizzando un insieme di dati passati. "Aggiungiamo con cura più parametri, che controbilanciamo aggiungendo una "norma Sobolev "sulla funzione che ci interessa e che utilizziamo per ottimizzare l'operatore inverso", ha affermato Rajagopal. "I nuovi parametri aggiunti consentono ai modelli di tessuto corporeo di essere ottimizzati tramite dati reali, per fornire ricostruzioni più accurate dei potenziali endocardici". Questo sistema ha velocizzato notevolmente le ricerche, ha dichiarato Rajagopal: "Siamo rimasti sorpresi dal fatto che non avevamo bisogno di esplodere il numero di parametri consentiti nella ricostruzione: aggiungendo solo alcuni parametri aggiuntivi, pur rispettando la struttura dell'algoritmo di ricostruzione originale, abbiamo scoperto che è possibile una ottenere una struttura ad alta precisione".



Ci sono una miriade di applicazioni per questa metodologia. "Immagina un mondo dove invece di un dottore che ascolta il tuo cuore, attraverso uno stetoscopio, può vedere un video dal vivo del tuo cuore che batte, tramite ultrasuoni e con le corrispondenti misurazioni elettriche dei potenziali locali su o intorno al tessuto cardiaco", ha detto Rajagopal. "L'obiettivo è che i medici siano in grado di trattare i pazienti con problemi cardiaci senza dover ricorrere ad interventi chirurgici invasivi". In alcuni casi di fibrillazione atriale, ad esempio, i medici potrebbero essere in grado di localizzare la fonte e determinare se la chirurgia è raccomandata per il paziente. "Rimane ancora molto lavoro da fare prima di poterlo trasformare in realtà".