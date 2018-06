In vigore in Francia la legge che vieta i cellulari a scuola

E' diventato legge, in Francia, il decreto legge che vieta gli smartphone nelle scuole elementari e medie. La normativa entrerà in vigore a partire dal prossimo anno scolastico, ma ormai è stata approvata anche dall'Assemblea Nazionale, che ha dato il via libera definitivo dopo la proposta giunta dalla maggioranza di Governo.

L'esecutivo, ovviamente soddisfatto per la positiva conclusione dell'iter, ha affermato che l'approvazione della normativa "è un segnale lanciato alla società".

A favore della legge hanno votato, oltre a La Republique En Marche, anche i centristi del Movimento Democratico e l'Unione dei Democratici ed Indipendenti, mentre gli altri gruppi parlamentari hanno votato contro definendo la proposta di legge "inutile", "un imbroglio" ed "un'operazione pubblicitaria".

La legge prevede il divieto assoluto d'utilizzo degli smartphone a scuola tranne che per usi pedagogici e nei luoghi dell'istituto in cui l'uso è autorizzato espressamente dal regolamento interno.

BFMTV ha fatto notare che il codice dell'istruzione, che raccoglie tutte le leggi francesi per l'istruzione, vieta già l'utilizzo degli smartphone durante le attività di insegnamento e nei luoghi previsti dal regolamento interno. Il Ministro dell'Istruzione, Jean-Michel Blanquer, in risposta alle critiche piovute dall'opposizione, ha affermato che vi è la necessità di "una base giuridica molto più solida" per disciplinare il divieto d'utilizzo degli smartphone.