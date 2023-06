Al via INAD, l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali: cos'è e come funziona

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha annunciato che è attivo da ieri 6 Giugno 2023 l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali, che permetterà ai cittadini italiani di indicare il proprio domicilio digitale.

Nello specifico, attraverso il sito web dedicato del Domicilio Digitale è possibile registrare un indirizzo PEC dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione. L’accesso si può effettuare tramite SPID, CIE o CNS.

Il servizio è rivolto alle persone che hanno compiuto almeno 18 anni, ai professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi e gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.

Dal 6 Luglio 2023 le Pubbliche Amministrazioni potranno utilizzare il domicilio digitale per tutte le comunicazioni con valenza legale e chiunque potrà consultarlo liberamente attraverso l’area pubblica del sito senza.

Sono compatibili con l’INAD tutte le comunicazioni della Pubblica amministrazione con valore legale, come rimborsi fiscali e detrazioni d’imposta, accertamenti, ma anche verbali di sanzioni amministrative e simili.

“Si tratta di un progresso importante. Il domicilio digitale, insieme alla Piattaforma Notifiche, ci consentirà di compiere un passo avanti fondamentale per la digitalizzazione del Paese e la semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. Attraverso il domicilio digitale, infatti, cittadini, professionisti e aziende potranno beneficiare di un canale semplice e immediato per ricevere le comunicazioni ufficiali da parte della Pa, con un risparmio significativo di tempi e costi”, ha affermato il Sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti.