L'inarrestabile rover Curiosity è pronto a partire per il suo 'viaggio estivo' su Marte

Il rover Curiosity non si ferma mai: ha iniziato un viaggio che continuerà per tutta l'estate attraverso circa 1.6 chilometri sopra l'arido terreno di Marte. La prossima fermata del veicolo spaziale è una parte del Monte Sharp chiamata "unità di solfato".

Tuttavia, tra il rover e il suo obiettivo si trova una vasta macchia di sabbia che Curiosity dovrà attraversare per evitare di rimanere bloccato. Il team dietro al veicolo spaziale si aspetta di raggiungere l'area all'inizio dell'autunno, anche se potrebbero decidere di fermarsi lungo la strada per sondare un campione o studiare quello che incontreranno.

Alcune tappe di questo viaggio estivo verranno completate utilizzando le capacità di guida automatizzate del rover, che gli consentono di trovare autonomamente i percorsi più sicuri ad una velocità che va da 25 a 100 metri all'ora. "Curiosity non può guidare del tutto senza gli esseri umani", sottolinea Matt Gildner, del Jet Propulsion Laboratory. "Ha la capacità di prendere semplici decisioni lungo la strada per evitare grandi rocce o terreni rischiosi. Si ferma se non ha abbastanza informazioni per completare un giro da solo."

Nella sua nuova destinazione verso "l'unità di solfati", il robottino lascia alle spalle "l'unità di argilla" del Monte Sharp che Curiosty stava studiando all'inizio del 2019. Gli scienziati sono interessati all'ambiente acquoso che ha formato questa argilla. Potrebbe aver sostenuto antiche forme di vita? Lo sapremo in futuro, grazie anche all'arrivo di Perseverance.