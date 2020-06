L'inaspettata dieta dei temibili squali bianchi vi sorprenderà

Uno studio analizza il cibo presente all'interno dello stomaco dei grandi squali bianchi, mettendo in luce come questi animali abbiano una dieta particolare e, forse, inaspettata.

Il grande squalo bianco (Carcharon carcharias) è un predatore estremamente efficiente che vive nei mari di molte zone del globo ed è famoso per la grande quantità di film e di videogiochi che lo vedono protagonista. A discapito del fatto che sia un predatore feroce ed implacabile, un gruppo di ricercatori è andato ad analizzare il contenuto dello stomaco di questi animali notando una particolarità della nella di questa specie. Analizzando il contenuto degli stomaci di 40 esemplari giovani gli esperti hanno scoperto che gli squali bianchi non disdegnano affatto tutte quelle specie che vivono sul fondale sabbioso degli Oceani.



Per andare a caccia di queste specie è chiaro che l’animale deve passare un certo lasso di tempo nei pressi dei fondali per cercare e attaccare queste creature che vivono sul fondo dei mari e che spesso si nascondono sotto la sabbia. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Frontiers in Marine Sciences e ci racconta che, all'interno di questi stomaci, sono state trovate molte specie diverse che vivono sul fondale marino come le anguille, sogliole, razze, e specie appartenenti alla famiglia degli Uranoscopidi. Nonostante lo squalo non disdegni di andare a caccia nei fondali marini, la maggior parte della dieta di questi animali, ci dicono gli scienziati, è però rappresentata da pesci che nuotano a profondità inferiori come, per esempio, i salmoni.



All'interno di essi non sono stati però trovato altri squali o delfini. Questo si può spiegare col fatto che sono stati analizzati stomaci di individui giovani che non avevano ancora raggiunto una stazza adeguata per andare a caccia di prede “difficili” come possono essere, appunto, altri squali di dimensioni più piccole o i delfini. Ricerche di questo tipo, ci dicono gli esperti che hanno partecipato alla ricerca, sono molto utili perché ci aiutano a comprendere le abitudini di questi animali per poterne preservare la specie ed i loro habitat.