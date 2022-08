L'inaspettata mossa di Elon Musk: ha citato in giudizio Jack Dorsey

Nonostante Jack Dorsey abbia lasciato il ruolo di CEO di Twitter ormai da tempo, la "tempesta Elon Musk" sembra aver ora prendere in pieno anche il creatore del social network dei cinguettii. Infatti, in quello che può essere visto come un altro colpo di scena nella vicenda dell'acquisizione di Twitter, Musk ha citato in giudizio Dorsey.

Secondo quanto riferito da The Verge e come emerge da un documento datato 22 agosto 2022 (reso pubblico tramite DocumentCloud), il team legale del CEO di SpaceX sta richiedendo a Dorsey di fornire informazioni utili per la questione dei bot. Ricordiamo infatti che Musk sta cercando di verificare la percentuale di questi ultimi, in quanto ritiene che si vada ben oltre il 5% indicato a livello ufficiale dalla piattaforma.

La mossa effettuata dal team di Elon è per certi versi inaspettata, in quanto in passato Dorsey si era espresso positivamente su Musk. Certo, di mezzo c'è un'acquisizione da 44 miliardi di dollari e la volontà del CEO di SpaceX di ottenere più informazioni possibili sul numero di bot presenti su Twitter, quindi la citazione in giudizio non era, a conti fatti, poi così improbabile, ma adesso Dorsey è coinvolto nelle vicende legali. Pensate che finora il creatore di Twitter era stato a quanto pare contattato unicamente tramite messaggi privati da Musk, ma sembra che Elon non sia rimasto soddisfatto dalle risposte ricevute in quel contesto.

Ciò che il team di Musk chiede a Dorsey sono indicazioni sulla metrica chiave utilizzata per il calcolo dei bot, nonché sulle altre attività relative ai metodi interni di Twitter per "etichettare" i singoli profili. Insomma, Elon e il suo team legale stanno utilizzando tutte le risorse a loro disposizione per cercare di risolvere la vicenda. Per il resto, ricordiamo che il processo tra Musk e Twitter inizierà il 17 ottobre 2022.