Trovato un inaspettate raro fossile di dinosauro che fuoriesce da una roccia

Su una collina nel Parco provinciale dei dinosauri in Alberta, un volontario ha notato una sporgenza particolare fatta con un "pezzo di dinosauro" che fuoriusciva dalla roccia. Così il paleoecologo dell'Università di Reading Brian Pickles, che stava conducendo la ricerca, lo ha identificato come un adrosauro.

Stiamo parlando di dinosauri con il becco d'anatra erbivori comuni durante il tardo Cretaceo, che prosperarono sul nostro pianeta tra 75 e 65 milioni di anni fa. In calce alla notizia potrete osservare una ricostruzione dello scheletro per farvi un'idea della possibile struttura che giace all'interno della nuda pietra.

"I fossili di adrosauro sono relativamente comuni in questa parte del mondo, ma un'altra cosa che rende unica questa scoperta è il fatto che vaste aree dello scheletro esposto sono ricoperte da pelle fossilizzata", spiega il paleontologo Caleb Brown del Royal Tyrrell Museum of Paleontology. "Questo animale probabilmente è morto e poi è stato immediatamente coperto da sabbia e limo nel fiume", continua l'esperto. "Oppure è stato ucciso perché su di esso è caduto un argine."

Non aspettatevi risultati celeri, poiché ci vorranno mesi di lavoro per ritagliare il blocco di pietra e studiarlo per bene. Successivamente la parte estratta sarà portata al Royal Tyrrell Museum of Paleontology, dove i ricercatori lavoreranno per esporre con cura il resto dei resti fossili. Alle volte i dinosauri vengono trovati tramite scrupolose ricerche, mentre altre volte vengono trovati nei giardini di casa.