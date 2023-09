Trovato un nuovo e inaspettato cratere sulla Luna: sappiamo chi è il colpevole!

Non tutte le missioni spaziali riescono col buco. Così il Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della NASA, recentemente sembra aver individuato i probabili resti del lander russo Luna-25, schiantatosi sulla superficie lunare qualche settimana fa durante la sua missione (che è ovviamente fallita).

Le immagini catturate dal satellite mostrano delle anomalie sulla superficie craterizzata che non erano presenti nelle foto dello stesso sito scattate nel 2020. Grazie a stime fornite dalla corporazione spaziale russa Roscosmos, gli scienziati del LRO sono stati in grado di individuare il punto d'impatto, confermando molto probabilmente i resti della missione Luna-25.

Questa scoperta è un monito su quanto sia difficile non solo inviare una navicella in orbita lunare, ma anche effettuare un atterraggio morbido su questo desolato astro. La Luna è un vero e proprio cimitero di missioni fallite: già nel 2019, il LRO aveva individuato il sito d'impatto della navicella israeliana Beresheet e, più tardi nello stesso anno, il campo di detriti del lander indiano Chandrayaan-2 Vikram.

E non è tutto, perché il satellite ha anche catturato immagini dettagliate dei resti del lander HAKUTO-R Mission 1 della compagnia giapponese ispace a maggio di quest'anno. Abbiamo, però, un lieto fine per questa notizia: l'India sembra aver imparato dai propri errori e dalla sfortuna russa, riuscendo in una missione di grande successo la scorsa settimana, con un piccolo rover che si è messo alla ricerca di tracce di ghiaccio d'acqua al polo sud lunare (e sembra aver trovato anche qualcosa di strano).