Questo inaspettato predatore riusciva ad uccidere i dinosauri più grandi di lui

Sappiamo che per molto tempo il mondo è stato dominato dai dinosauri. Tuttavia, un recente ritrovamento fossile ha rivelato un inaspettato predatore che ha osato sfidare questa gerarchia preistorica: un mammifero simile a un opossum, chiamato Repenomamus robustus, che ha dimostrato di saper cacciare (e affrontare) colossi ben più grandi di lui.

Il fossile in questione ritrae una scena di caccia congelata nel tempo: lo scheletro di un dinosauro, il Psittacosaurus lujiatunensis, avvolto nelle fauci affilate del Repenomamus, con la sua mascella beccata stretta tra le zampe anteriori del predatore. Questa scoperta ha sorpreso gli scienziati, poiché fino ad ora si sapeva che il Repenomamus si cibava di piccole creature, ma non si aveva mai avuto prova che potesse affrontare prede di dimensioni così superiori.

"Le due creature sono bloccate in un combattimento mortale, intimamente intrecciate, e rappresentano una delle prime prove che mostrano un comportamento predatorio effettivo da parte di un mammifero su un dinosauro", afferma il paleobiologo Jordan Mallon del Canadian Museum of Nature in Canada, rimasto stupito dalla scoperta.

Il Repenomamus robustus, nonostante fosse tra i mammiferi più grandi del suo tempo, era comunque molto più piccolo del Psittacosaurus, che poteva raggiungere i 2 metri di lunghezza (nulla in confronto al dinosauro più grande mai esistito). L'analisi del fossile ha rivelato che il mammifero non sembra essere stato un semplice spazzino; le ossa del Psittacosaurus non hanno i segni di morsi tipici dello sciacallaggio.

Inoltre, la posizione in cui i due animali sono intrecciati sarebbe improbabile se il Repenomamus fosse stato un mero pulitore: difficile da credere durante l'epoca dei dinosauri!