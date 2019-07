Inaugurato a Chernobyl il nuovo scudo per il reattore numero 4

E' stato ufficialmente inaugurato il 10 Luglio il nuovo scudo per il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chenobyl, a 33 anni dal grave incidente che di recente è tornato agli onori della cronaca grazie alla miniserie HBO.

La nuova struttura è costata 1,5 miliardi di Euro e proteggerà il reattore per i prossimi 100 anni da fughe radioattive.

Il nuovo scudo è alto 110 metri, lungo 165 e largo 257 e, secondo quanto affermato, ha un peso di 36mila tonnellate.

Il progetto ha preso il via nel 2015 ed è stato supportato economicamente dalla Banca Europea per la Ricostruzione e Sviluppo, con la sponsorizzazione di 45 paesi. Al suo interno è stata montata una gru che ha rimosso il vecchio "sarcofago" che fu costruito a tempo record dopo l'incidente nucleare del 1986.

La fase di montaggio è stata divisa in sei fasi: una volta fatti scivolare i 16 archi, la struttura è stata fatta scorrere per circa 300 metri sopra al vecchio reattore tramite delle slitte. Dal momento che le radiazioni attorno al vecchio Sarcofago sono ancora troppo elevate per consentire agli umani di lavorare nelle vicinanze, gli ingegneri hanno lavorato a distanza di sicurezza utilizzando dei macchinari moderni che hanno impedito loro di avvicinarsi.

Il presidente ucraino Volodimir Zelensky ha osservato che grazie a questa struttura "otteniamo le chiavi della costruzione creata con gli sforzi congiunti di decine di Paesi per proteggere l'intero pianeta e l'umanità dalla contaminazione radioattiva". Il capo di Stato ha anche svelato che la nuova struttura protettiva renderà possibile un nuovo tipo di turismo attorno all'area di Chernobyl.