Incendi Amazzonia, Bolsonaro rifiuta gli aiuti del G7 ed attacca Macron per Notre Dame

Il governo brasiliano del presidente Jair Bolsonaro, ha confermato la decisione preannunciata qualche giorno fa di rifiutare i 20 milioni di Dollari di aiuti per la lotta agli incedi della foresta amazzonica messi sul piatto dal G7. La notizia è stata data dal Onyx Lorenzoni, uno dei collaboratori di Bolsonaro, a Globo.

"Apprezziamo l'offerta, ma credo che queste risorse debbano essere utilizzate per un migliore rimboschimento dell'Europa" ha affermato Lorenzoni ai giornalisti in una breve dichiarazione in cui ha anche attaccato il presidente francese Emmanuel Macron sull'incendio della cattedrale di Notre Dame di qualche mese fa. "Macron non è nemmeno in grado di prevenire un incendio prevedibile in una chiesa patrimonio mondiale. Cosa vorrebbe insegnare al nostro paese? Ha molto di cui occuparsi a casa e nelle colonie francesi" è il durissimo attacco.

Negli ultimi giorni Bolsonaro è stato al centro di aspre critiche da parte della comunità internazionale per gli incendi che stanno distruggendo la foresta amazzonica. Proprio tramite Twitter è partito quello che è diventato un vero e proprio scontro diplomatico con il collega dell'Eliseo, che l'aveva duramente criticato per non aver fatto abbastanza per combattere gli incendi ad uno dei polmoni del nostro pianeta.

Nel weekend però il neo presidente ha inviato l'esercito per aiutare i vigili del fuoco a domare le fiamme.