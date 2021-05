Gli incendi colpiscono maggiormente anziani e famiglie a basso reddito

L'area bruciata dagli incendi boschivi della California è aumentata di quasi 100 km quadrati all'anno negli ultimi decenni ed il numero di persone che sono state colpite negativamente è quasi raddoppiato.

In un recente articolo pubblicato sull'International Journal of Environmental Research and Public Health, i ricercatori dell'UCI hanno dimostrato come gli anziani ed i residenti a basso reddito abbiano subito una quota enormemente maggiore degli impatti degli incendi.

Per eseguire lo studio, sono stati presi in considerazione la frequenza degli incendi e l'area bruciata in tutti i tratti del censimento degli ultimi 20 anni in California. Intuitivamente, le aree rurali hanno subito più danni rispetto ad altre parti dello stato. Da notare inoltre che queste aree sono anche caratterizzate da tassi di povertà molto elevati, disoccupazione ed una maggiore percentuale di residenti a basso reddito e senza titoli di studio.

Altro dato significativo è che, rurali o meno, le comunità più colpite dagli incendi avevano proporzioni molto più elevate di residenti anziani, al contrario solo percentuali inferiori di minoranze etniche tendevano a risiedere in tratti di censimento ad alto impatto, ad eccezione dei nativi americani che erano oltre tre volte più concentrati in tali aree.

Tra il 1980 ed il 1999 gli incendi di enormi dimensioni si sono verificati in media 1,5 volte ogni decennio, dal 2000 al 2020 invece sono aumentati a 7 ogni 10 anni, con costi cumulativi che sono aumentati dai 10 miliardi di dollari ai ben oltre 75 miliardi. Gran parte delle spese sono poi ricadute sulle persone che meno possono permettersele e le vittime hanno spesso sofferto di problemi di salute legati al fumo, stress psicologico e lesioni fisiche dirette.

Questo studio ha quindi messo in luce un problema emergente del territorio, in cui gli effetti del cambiamento climatico stanno entrando in contatto diretto con l'ingiustizia ambientale che tocca le comunità socioeconomicamente più vulnerabili.