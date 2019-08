Incendi foresta amazzonica, gli appelli di Macron, Cristiano Ronaldo e Greta Thunberg

Un messaggio quanto mai esplicito ed indirizzato a Bolsonaro , in cui di fatto gli ha tolto ogni voce in capitolo. Il numero uno del Brasile non l'ha presa bene ed in una serie di tweet in cui cita esplicitamente Macron ha voluto ribadire la sovranità brasiliana sull'Amazzonia , dando del colonialista al presidente francese.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019

- Lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos p/ ganhos políticos pessoais. O tom sensacionalista com que se refere à Amazônia (apelando até p/ fotos falsas) não contribui em nada para a solução do problema. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 22, 2019

I’m deeply concerned by the fires in the Amazon rainforest. In the midst of the global climate crisis, we cannot afford more damage to a major source of oxygen and biodiversity.



The Amazon must be protected. — António Guterres (@antonioguterres) August 22, 2019

The Amazon Rainforest produces more than 20% of the world’s oxygen and its been burning for the past 3 weeks. It’s our responsibility to help to save our planet. #prayforamazonia pic.twitter.com/83bNL5a37Q — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 22, 2019