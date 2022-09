Gli incendi sono un grave pericolo: Soprattutto per le colture di cannabis

Non è certo una novità che gli incendi rappresentino una minaccia sempre crescente per la vita, le proprietà ed i mezzi di sussistenza delle persone, soprattutto nelle comunità rurali e più immerse nella natura. In California però sono in grave pericolo anche un tipo molto "particolare" di colture. Quale? La cannabis.

Infatti, secondo una nuova ricerca condotta dagli scienziati del Dipartimento di Scienze politiche e Gestione dell'Ambiente presso la UC Berkeley, la cannabis, che è una delle colture commerciali più recenti e redditizie della California, potrebbe essere maggiormente a rischio incendio perché è per lo più delimitata e coltivata nelle aree rurali.

Christopher Dillis, autore principale dello studio e ricercatore presso il Cannabis Research Center della UC Berkeley, ha affermato: "I nostri risultati affermano che l'agricoltura della cannabis è geograficamente più minacciata dagli incendi rispetto a qualsiasi altra coltura agricola in California. Questo è inoltre un problema che accomuna quasi tutte le principali contee produttrici di cannabis".

Una situazione abbastanza spiacevole, considerando che l'industria della canapa, da ben 3 miliardi di dollari, è già una delle prime cinque materie prime agricole per produzione in tutta la California. Nel 2020, ad esempio, le entrate fiscali dello Stato, derivanti dalle vendite legali di cannabis, ammontavano ad oltre 780 milioni di dollari.

I ricercatori, per il loro studio, hanno utilizzato un sistema di mappe innovativo chiamato CAL FIRE, che classifica il rischio di incendio in base alla vegetazione, alla topografia, al clima, al potenziale di incendio della corona, alla produzione ed al movimento di brace e alla storia dell'incendio.

Dai risultati ottenuti è stato evidenziato come i campi di cannabis fossero situati in zone a rischio di incendio "alto" e "molto alto", avvicinandosi pericolosamente ai perimetri degli incendi più di qualsiasi altra coltura. In particolare, circa il 36% dell'area di coltivazione della cannabis (986 aziende agricole) si trovava in zone ad alto rischio di incendio ed il 24% (788 aziende) in quelle ad altissimo rischio.

"Questo lavoro è un punto di partenza fondamentale per capire quanto le fattorie di cannabis possano essere vulnerabili agli incendi, pur non includendo impatti indiretti, come danni da fumo e cenere, che potrebbero essere di ancor più vasta portata", ha aggiunto Dillis.

"Quello che è certo è che che i luoghi in cui la cannabis continua ad essere coltivata sono tuttora maggiormente a rischio e probabilmente lo saranno anche in futuro".

Lo studio completo è visionabile su Ecosphere.

Rimanendo in tema, sapete quanto influisce la cannabis durante la guida? Uno studio recente cerca di dare una risposta concreta. Inoltre, la marijuana migliora le prestazioni sportive? Vediamo cosa dice la scienza.