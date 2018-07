Incendi in Grecia e non solo visti dallo Spazio: tutte le foto dall'alto

Avrete sicuramente sentito parlare dei recenti incendi in Grecia e magari anche di quelli in Scandinavia, che stanno creando enormi disagi alla popolazione. Ebbene, la NASA ha deciso di rilasciare alcune immagini che mostrano quanto questi possono essere devastanti.

In particolare, tutte le foto, tranne quella di copertina, sono state catturate dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) in diversi anni. Nella galleria sottostante possiamo quindi vedere dall'alto gli incendi scoppiati nel 2013 vicino a Darwin (Australia), quello del Yellowstone National Park del 2009, quello del 2002 di Tucson (Arizona), quello di Los Angeles del 2017, quello in Sud Africa dello stesso anno, quello in Texas del 2011, quello ad Alberta (Canada) del 2016, quello in Colorado nel 2013 e infine quello in Svezia del 2014.

Come potete ben vedere dalle foto sottostanti, diversi incendi degli ultimi anni hanno avuto dimensioni tali da poter essere tranquillamente visti dallo Spazio, tanto da essere stati fotografati dagli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale.

Insomma, gli incendi sono un problema sempre più grave per l'umanità, che però spesso è l'artefice del tutto, visto che diversi incendi sono dolosi, come sembrano essere quelli avvenuti in Grecia e non solo nelle ultime ore. Non possiamo far altro che sperare che eventi simili non si verifichino mai più.

L'immagine di copertina, che mostra dall'alto gli incendi in Grecia, non è stata scattata dalla NASA ma proviene da Copernicus dell'ESA.