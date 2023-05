Incendio a casa tua? Per sopravvivere respira nel boccaglio del gabinetto!

Le tragedie possono colpire in qualsiasi momento, ma specialmente all'interno della nostra casa, ovvero il luogo dove trascorriamo la maggior parte del nostro tempo libero. Cercare un modo per sventare queste tragedie è essenziale, per questo motivo in caso di incendio un brevetto del 1981 proponeva di respirare nel boccaglio del gabinetto!

Sì, è tutto vero. Il brevetto afferma che se una stanza è piena di gas tossici, gli occupanti dell'immobile in fiamme potrebbero sopravvivere semplicemente inserendo un tubo nell'acqua della tazza e farlo uscire "semplicemente" dall'altra parte, respirando l'aria all'interno del boccaglio fino all'arrivo dei soccorsi.

Fautore dell'idea è William O Holmes, ispirato da un'ondata di incendi in hotel a molti piani che hanno provocato la morte degli inquilini a causa dell'inalazione di fumo tossico (quest'ultimo, infatti, secondo uno studio è la prima causa di morte duranti questi nefasti eventi, più delle fiamme stesse). Quindi, nel caso degli hotel, avere un passaggio per portare aria fresca all'interno dei polmoni mentre si rimane intrappolati nel fumo tossico potrebbe essere un vero e proprio salvavita (ricordiamo che solo una piccola percentuale di incendi iniziano naturalmente).

L'idea di Holmes era quella di infilare efficacemente un boccaglio attraverso la tazza e accedere all'aria dall'altra parte; in questo modo l'occupante avrebbe potuto vivere abbastanza a lungo per l'arrivo dei soccorsi. Il suo dispositivo brevettato, inoltre, avrebbe avuto anche un filtro per eliminare "sgradevoli odori di fogna" così per permettere allo sfortunato utilizzatore di resistere il più possibile.

A proposito, sapete che l'incendio più longevo di tutti dura da millenni?