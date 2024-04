Questo incendio dura da 62 anni ed è impossibile da spegnere

Prima del 1962, la cittadina di Centralia in Pennsylvania, era una fiorente città mineraria. Tuttavia, la situazione cambiò drasticamente quando scoppiò un incendio nel maggio di quell'anno. La particolarità? Non si è ancora spento.

La città divenne celebre per aver ospitato la sede principale dei membri dei Molly Maguires, ovvero una società segreta irlandese che conduceva varie attività. Inoltre, nel 1890, la città ospitava più di 2.700 persone che dipendevano in un modo o nell'altro dalla miniera.

Probabilmente non sarà l’incendio più devastante della storia e anche se non è del tutto chiaro cosa lo abbia scatenato, siamo a conoscenza delle sue drammatiche conseguenze.

L’incendio si è infatti propagato nei labirintici tunnel minerari che correvano sotto la città, provocando panico e distruzione che hanno portato rapidamente alla completa evacuazione della città. Ma cosa potrebbe averlo generato?

Una delle credenze più popolari è che tutto abbia avuto inizio nella discarica di Centralia. Nel maggio 1962, il comune aveva intenzione di ripulire la discarica prima del festival del Memorial Day di Centralia. La migliore soluzione possibile? Bruciare ogni cosa.

Tuttavia, la cosa realmente sconvolgente, risiede nel fatto che ancora oggi dopo 62 anni, quell’incendio continua ad ardere come se niente fosse.

Come potete osservare chiaramente dalle immagini presenti al seguente link, l’incendio sotto Centralia arde ancora oggi senza sosta e potrebbe continuare a farlo per altri 250 anni, finché non consumerà tutto ciò che potrebbe alimentarlo. A dire il vero, l’incendio sotto Centralia non è però l’unico del suo genere.

In tutto il mondo ci sono migliaia di fuochi di carbone che bruciano e tutti sono quasi impossibili da spegnere. I depositi di carbone a cielo aperto sono esposti all'ossigeno, rendendo più facile l'accensione di una fiamma da parte dei processi chimici naturali. È stato riferito che Stati Uniti, Cina e India hanno il maggior numero di incendi di carbone in corso.

Fortunatamente, non siamo neanche lontanamente vicini ai livelli degli incendi in Calabria che ogni anno distruggono uno splendido territorio; ciononostante, si tratta di un fenomeno sicuramente affascinante.

