Un incendio in Giappone ha causato più morti della bomba atomica su Hiroshima

Il 1° settembre 1923, il suolo sotto Tokyo e i suoi dintorni iniziò a tremare, segnando l'inizio di uno dei disastri naturali più mortali della storia: il terremoto del Kantō. La vera tragedia venne però scatenata dalle fiamme, non dalle scosse sismiche.

Nonostante il terremoto abbia causato danni ingenti, fu l'incendio che sarebbe scoppiato da lì a poco a mietere la stragrande maggioranza delle vittime, circa il 90% delle 105.000 persone che persero la vita (per farvi capire, le stime sul numero dei morti dopo lo sgancio dell'atomica su Hiroshima variano da 22.000 a 75.000 persone).

Imamura Akitsune, un sismologo dell'epoca, ipotizzò un evento del genere e suggerì persino misure preventive, come l'eliminazione delle lampade a kerosene e la creazione di spazi tra gli edifici per limitare la diffusione delle fiamme. Tuttavia, le sue avvertenze vennero ignorate e derise dai colleghi.

Quando il terremoto colpì, le cucine di Tokyo divennero involontariamente l'epicentro di centinaia di incendi. In meno di mezz'ora, la città era un inferno di fiamme, alimentato da costruzioni leggere in legno e carta. Gli spezzoni nelle tubature dell'acqua resero i vigili del fuoco impotenti, e in alcuni casi, gli incendi si fusero in cicloni di fuoco che devastarono tutto ciò che incontrarono sul loro cammino.

Oggi, la minaccia di eventi simili legati ai terremoti è ancora reale, soprattutto in aree con forte attività sismica e un gran numero di edifici in legno, come la costa occidentale degli Stati Uniti, il Giappone e alcune parti della Nuova Zelanda. La lezione è chiara: la scienza può avvertire, ma è necessario mobilitare economia, politica e risorse per rendere efficace quell'avvertimento.