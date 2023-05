Incendio a Milano, ecco cos'è successo e il ruolo delle bombole nell'evento

Nella giornata di ieri, 11 maggio, gli abitanti nella zona di Porta romana a Milano hanno sicuramente passato un bruttissimo quarto d'ora poiché è scoppiato un grosso incendio a seguito di un'esplosione, avvenuta tra via Vasari e via Pier Lombardo, portando al tempestivo evento dei vigili del fuoco e dei pompieri.

Cos'è successo? Secondo quanto affermato dalle forze dell'ordine, ad esplodere sembra essere stato un furgone pieno di bombole di ossigeno - per l'esattezza ben 20 bombole da 32 litri l'una. Tutto sembra essere iniziato dal vano motore dell'autovettura, dove il conducente ha visto accendersi un incendio dal vano motore (solo una piccola percentuale inizia naturalmente) che ha cercato di spegnere rapidamente, ma senza successo.

Le fiamme divampate hanno invece raggiunto diversi veicoli che si trovavano parcheggiati nella via, mentre alcuni edifici vicini - come l'Istituto delle suore Mantellate e le palazzine adiacenti - sono stati fatti evacuare. In totale, sono stati coinvolti 12 veicoli in sosta, mentre l'autista che trasportava il furgone (che ha cercato di spegnere l'incendio) è rimasto ferito a una mano e a una gamba a causa delle ustioni.

Non sono state le bombole a causare l'incendio iniziale: questo perché l'ossigeno non è un combustibile, ma un ossidante. Il gas, però, ha supportato il divampare dell'incendio; per farvi capire meglio, accendendo un fiammifero nel flusso di ossigeno da una bombola aperta, infatti, il fiammifero brucerebbe piuttosto rapidamente, ma l'ossigeno non esploderebbe.

Il motivo per cui le bombole di ossigeno scoppiano è che il calore fa aumentare la pressione nel serbatoio più velocemente di quanto possa essere scaricato. Inoltre il metallo viene indebolito rendendolo incapace di sostenere la pressione.