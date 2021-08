Incendio in Siberia destinato a diventare il più grande della storia: ecco quanto è vasto

In questo periodo sono tantissimi gli incendi che si sono diffusi in tutto il mondo: dal Mediterraneo, in Italia e fino al Nord America. Tuttavia, questi disastrosi eventi sono nulla in confronto a quelli che attualmente si stanno scatenando in Siberia.

In totale, 13,4 milioni di ettari di foresta sono stati bruciati in Russia tra il gennaio 2021 e il 2 agosto, secondo quanto riporta Greenpeace. La maggior parte degli incendi si sono verificati nella Repubblica di Sakha (Yakutia), la regione più grande e più fredda del paese. Le previsioni sono nefaste e, in particolare, un incendio è destinato a diventare il più grande della storia.

Attualmente, infatti, le fiamme stanno bruciando 1,5 milioni di ettari. "Questo incendio deve crescere di circa 400.000 ettari per diventare il più grande nella storia documentata", ha affermato Alexey Yaroshenko, capo del dipartimento forestale di Greenpeace Russia, questa settimana al Moscow Times. Insomma, la situazione sembra non essere terribile.

Gli incendi in Siberia - sempre secondo Yaroshenko - sono più grandi degli incendi in corso in Grecia, Turchia, Italia, Stati Uniti e Canada messi insieme. La colpa di questi nefasti eventi? Ondate di caldo record e da una grave siccità, che probabilmente sono state rese più intense a causa dei cambiamenti climatici.

Questi eventi - come un circolo vizioso - aumenteranno ancora di più la quantità di CO2 nell'atmosfera. Attualmente, infatti, gli incendi in Siberia hanno rilasciato 505 megatonnellate di anidride carbonica secondo quanto riportato dal servizio di monitoraggio dell'atmosfera di Copernicus dell'Unione europea.