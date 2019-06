Incendio negli studi di Roma di Sky: alcuni canali non si vedono

Pomeriggio di paura e tensione quello di ieri per Sky. Secondo quanto riportato da alcuni giornali, ci sarebbe stato un incendio negli studi di Roma della pay tv, in Via Salaria. L'edificio è stato immediatamente evacuato e sul posto sono intervenuti i soccorsi ed i vigili del fuoco.

Ad oggi non sono noti molti dettagli sulla natura del rogo, ma molti utenti hanno segnalato problemi con alcuni canali, tra cui Sky TG24.

La pay tv, dal suo canto, ha immediatamente informato gli utenti tramite un messaggio inviato sui decoder in cui si legge che a causa di alcuni problemi tecnici, la visione di alcuni canali potrebbe risultare difficoltosa. Discorso diverso per le trasmissioni gestite dallo studio di Milano, che stanno procedendo a ritmo spedito senza problemi.

Anche sul sito web DownDetector gli utenti hanno segnalato problemi con i canali del pacchetto Fox ed alcuni del pacchetto documentari, mentre sembrerebbe funzionare Sky TG24 ed alcuni canali legati al pacchetto Sport. "Stavo guardando Sky go plus e ad un certo punto è saltato tutto dicendomi che non avevo le autorizzazioni necessarie. E non riesco ad accedere all'area faidate", scrive Silvia. Un altro utente scrive che "anche a me non si vedono molti canali, alcuni fox, alcuni sport (tra cui 202 e 203 dove trasmettono i mondiali), canali cinema (compresi i premium che non si sono mai visti bene) history channel ed altri dal 408 in poi" afferma un abbonato.

Anche nelle ultime ore sono stati segnalati problemi con "Blaze, Comedy Central, Manga, 205, 219, 407, 408, 410, 413, quasi tutto dal 500 in poi e dal 600 in poi". A giudicare da quanto affermato da molti, nella notte ci sarebbero anche stati problemi con Sky Sport NBA.

Dopo Vodafone quindi anche per Sky un grave malfunzionamento.