Gli incentivi per l'acquisto di Smart TV per il DVB T-2 in arrivo a novembre

Il Consigliere Giuridico per le Comunicazioni ed Innovazione digitale del MISE, Marco Bellezza, nel corso del convegno sulle Telco per l'Italia 360 ha confermato l'ormai imminente lancio degli incentivi per l'acquisto di Smart TV e decoder in grado di supportare lo standard DVB T-2, che sarà attivo dal 2022.

Il dirigente ha confermato che i voucher saranno erogati a partire dal mese di Novembre. Nel corso del suo intervento, Bellezza ha affermato che "abbiamo incrementato le risorse per l'acquisto di smart tv e decoder nella legge di bilancio. La nostra idea è partire con voucher o buoni acquisto per i cittadini che non potrebbero permettersi l'acquisto delle smart Tv, quelli fasce Isee uno o due a partire da novembre". Il MISE garantirà anche il "principio della totale neutralità tecnologica anche per evitare errori del passato che sono stati sanzionati".

Sul 5G, il rappresentante del MISE ha sottolineato che si tratta di un progetto strategico per il governo, ed i risultati dell'asta tenuta lo scorso anno hanno dato all'esecutivo la responsabilità di mettere in moto il prima possibile i servizi. Bellezza ha affermato che il focus principale del MISE è rappresentato dalla "creazione di un ecosistema" in grado di promuovere lo sviluppo della tecnologia, facendo vedere ai cittadini come sia in grado di migliorare la loro vita. Una risposta piccata alle recenti proposte di sospensione?