Incentivi sull'acquisto di smart TV e decoder: ecco chi potrà riceverlo

Nella giornata di ieri il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato di aver ufficialmente avviato la consultazione pubblica delle linee guida riguardanti l'erogazione di incentivi e buoni a favore dei cittadini per l'acquisto di smart tv e decoder in grado di supportare il nuovo standard DVB T-2.

Il MISE ha sottolineato che i contributi saranno erogati a favore dei cittadini dal 2019 al 2022, in tempo per la transazione verso le nuove reti digitali terrestri in DVB T-2. Il buono sarà riconosciuto sotto forma di sconto che dovrà presentare il venditore dell'apparecchio stornandolo dal prezzo di vendita.

I beneficiari saranno i cittadini con reddito ISEE di I e II fascia e, come si legge nel documento ufficiale, riguarderà coloro con reddito non superiore a 10.632,94 e 21.265,87 Euro all'anno. Interessante anche sottolineare come il MISE abbia riconosciuto un buono (pari a 50 Euro) per nucleo familiare, il che vuol dire che si potrà applicare solo su un apparecchio, dal 15 Novembre 2019 al 31 Dicembre 2022.

Nella consultazione pubblica inoltre il Ministero non differenzia i decoder TV Tivùsat dalle Smart TV. Lo sconto sarà di 50 Euro indipendentemente dal tipo di prodotto scelto.

A questo punto però bisognerà vedere i rivenditori accreditati, che probabilmente dovranno presentare domanda tramite un'apposita procedura.