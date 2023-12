L'inchiesta di Report sullo SPID: le preoccupanti vulnerabilità dell'identità digitale

Nel corso della puntata di Report andata in onda ieri sera, si è parlato a lungo dello SPID. I redattori della trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci hanno infatti posto l’attenzione sulle numerose e preoccupanti vulnerabilità che affliggono il Sistema per l’Identità Digitale del nostro paese.

Come si può vedere direttamente nel video completo pubblicato sul sito di Report, sfruttando le vulnerabilità in questione è possibile ottenere un secondo SPID fasullo anche se si è già in possesso di un account. Il problema è oggetto di un’indagine della Procura di Trieste che è partita da un’inchiesta riguardante il bonus da 500 Euro erogato dal Governo tramite 18app. Tale bonus infatti veniva erogato tramite SPID, ma la Procura ha scoperto furti per circa 300 mila Euro.

Lucina Paternesi, che ha condotto l’inchiesta giornalistica “Uno, nessuno, centomila Spid” di Report, ha dimostrato che è possibile ottenere uno Spid fasullo e quindi avere accesso ai fondi previsti dal bonus ma anche ai dati sensibili degli utenti, il tutto utilizzando poche informazioni reali e molti dati fasulli. La facilità con cui è possibile bypassare i controlli dei provider è preoccupante, ed infatti l’Agid che regolamenta i provider ha già messo in campo delle azioni per fare lumi sulla questione.