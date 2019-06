L'inchiesta del WSJ mette nei guai Zuckerberg: sapeva delle violazioni della privacy

Il Wall Street Journal ha messo le mani su due mail interne a Facebook. Il contenuto, dice la testata, è inequivocabile: "Mark Zuckerberg sapeva delle pratiche controverse sulla privacy". Le azioni Facebook perdono il 2% in poche ore.

L'oggetto delle email copre la presunta violazione di un decreto consensuale del 2012, dove l'azienda si era impegnata a potenziare le sue policy in termini di privacy, rendendole più etiche e meno invasive. Lo scorso Marzo la FTC ha aperto una indagine sulla base dell'ipotesi che il social avesse scientemente ignorato lo stesso decreto consensuale che aveva siglato.

Ora le email ottenute dal Wall Street Journal suggeriscono che sia Mark Zuckerberg che i suoi luogotenenti non ritenessero il rispetto del decreto una priorità.

L'azienda era intenzionata a chiudere rapidamente le indagini della FTC, arrivando subito ad un patteggiamento. Ora però le informazioni ottenute e pubblicate dalla testata giornalistica americana rischiano di far morire sul nascere questa ipotesi, rendendo molto difficile che Facebook riesca ad uscirne in modo indolore.

La rivelazione ha messo anche sotto stress i titoli azionari dell'azienda, che avrebbero perso in poco tempo il 2%.

Nel frattempo un portavoce dell'azienda ha difeso l'integrità morale dei dirigenti di Facebook (traduzione via La Repubblica): "Facebook e i suoi manager, incluso Mark, si battono per rispettare sempre tutte le leggi e in nessun momento Mark o un altro dipendente di Facebook ha violato deliberatamente gli obblighi della società nell'ambito del decreto consensuale"



Sempre in queste ore un video DeepFake scimmiotta Zuckerberg: "controllo le vostre vite e i vostri segreti".