Quanto incide il consumo di carne sulle emissioni di gas serra?

Potrebbe non sembrare, ma il cibo che mangiamo è responsabile di un terzo delle emissioni globali di gas serra causate dalle attività umane. Tutti i passaggi del cibo (come ad esempio trasporto, lavorazione, cottura, consumo e rifiuti) emettono il 33% delle emissioni di gas serra del pianeta.

Questi sono dati che dimostrano il nostro bisogno di apportare cambiamenti drastici al sistema alimentare se vogliamo raggiungere gli obiettivi internazionali per ridurre il riscaldamento globale. In uno studio precedente, pubblicato su Nature Food nel marzo 2021, gli scienziati avevano suddiviso le emissioni del sistema alimentare in quattro grandi categorie.



Terra (in cui c'è compreso sia l'agricoltura che i relativi cambiamenti nell'uso del suolo), energia (utilizzata per la produzione, la lavorazione, l'imballaggio e il trasporto di merci), industria (produzione di prodotti chimici utilizzati in agricoltura e materiali utilizzati per confezionare gli alimenti) e rifiuti (gli alimenti inutilizzati).

Il settore della terra è il principale responsabile delle emissioni del sistema alimentare e rappresenta circa il 70% del totale globale. In particolare sei economie, le principali emettitrici, sono state responsabili di oltre la metà delle emissioni alimentari globali totali: Cina, Brasile, Stati Uniti, India, Indonesia e Unione Europea.

Allo stesso tempo, un altro articolo pubblicato su Nature Food a gennaio ha mostrato che, se le popolazioni di 54 nazioni ad alto reddito passassero a una dieta incentrata sulle piante e non sulla carne, le emissioni annuali della produzione agricola di questi paesi potrebbero diminuire di oltre il 60%. Nel frattempo, è possibile che entro il 2035 nessuno mangerà carne di animali macellati.