Incidente Boeing 737-800: gli esperti non sanno come sia potuto accadere

Ultimamente avrete sicuramente sentito parlare dell'incidente del Boeing 737-800 della China Eastern Airlines con 132 persone a bordo, che si è schiantato in picchiata con un angolo di 90 gradi. Molti esperti non stanno riuscendo a capire come sia stato possibile un incidente del genere, soprattutto in questa posizione.

"È un profilo strano", ha dichiarato a Bloomberg John Cox, specialista della sicurezza aerea ed ex pilota del 737. "È difficile convincere l'aereo a fare questo". La questione è strana anche per Benjamin Berman, ex investigatore del National Transportation Safety Board (NTSB) degli Stati Uniti e pilota dei Boeing 747.

Secondo una sua affermazione a Bloomberg, gli scenari precedenti non sono buoni punti di confronto con questo incidente. Il motivo è semplice: i 737-800 sono progettati per non immergersi ad angoli così ripidi. Ci vorrebbe, in poche parole, uno sforzo concreto, difficile e deliberato da parte di un pilota per fare una manovra simile.

Le autorità cinesi affermano di aver trovato una delle due scatole nere dell'incidente, ma non hanno ancora rivelato il contenuto. Bloomberg, riferisce il giornale, ha contattato numerosi esperti in merito a quello che è successo con l'aereo della China Eastern Airlines, ma quest'ultimi hanno ribadito che è troppo presto per saltare a conclusioni affrettate.

Insomma, sapremo sicuramente nuovi dettagli in merito alla vicenda più avanti. A proposito, ma quanti incidenti riguardanti i Boeing ci sono stati dagli 2000 ad ora?