Incidente Chernobyl: elementi radioattivi presenti ancora nel nord Italia

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports si sofferma sulla contaminazione radioattiva provocata in Europa dall'incidente di Chernobyl di 34 anni fa. Ne è emerso che alcuni elementi radioattivi sarebbero presenti anche nel Nord Italia, oltre che in Alsazia, Francia orientale e Germania meridionale.

Discorso diverso invece per i test nucleari condotti negli anni 60, le cui tracce sono distribuite in maniera più omogenea, con punte in Francia centro-meridionale, nella regione del Massiccio Centrale e nelle Ardenne e Bretagna.

Lo studio è stato condotto dall'Università di Basilea e coordinato da Katrin Meusburger. Alessandro Dodaro, direttore del Dipartimento Fusione e Tecnologia per la Sicurezza Nucleare dell'Enea, parlando con l'ANSA ha affermato che "si tratta di concentrazioni che non hanno alcun effetto dannoso sull'ambiente e la popolazione, e che sono più basse di quelle che ci sono naturalmente in alcune zone. E' però importante conoscerle".

I motivi sono presto che spiegati: Dodaro ha infatti affermato che "sapere come varia sulla crosta terrestre il livello di radioattività è sempre importante anche per vedere differenze dovute a eventuali incidenti nucleari". Il discorso è più ampio, in quanto capire quali sono le zone dove ci sono più elevate concentrazioni di radionuclidi è importante anche per gli effetti sulla vita degli esseri umani: "in quelle aree potremmo non coltivare o non far pascolare, ma questo problema riguarda solo l'area di Chernobyl".

Lo studio ha portato a conoscenza anche del fatto che il cesio liberato durante l'incidente di Chernobyl è rimasto concentrato ad un'altitudine inferiore ai 12.000 metri, salvo poi arrivare sulla Terra tra aprile e maggio del 1986 attraverso le piogge, nelle zone raggiunte dalla nube radioattiva.

Lo studio si è basato sull'analisi di 160 campioni provenienti dalla Banca Europea ed è stato possibile grazie alla migliore risoluzione spaziale.

Di recente è stato registrato in Europa un misterioso aumento di radiazioni.