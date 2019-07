Incidente in monopattino, morta la popolare youtuber Emily Hartridge

Lutto per la community inglese di YouTube. E' morta, a 35 anni, Emily Hartridge, uno dei volti più popolari oltremanica, che vantava oltre 500mila iscritti al proprio canale e 50mila follower su Instagram. La giovane è stata travolta da un camion mentre si trovava a bordo del suo monopattino elettrico.

Si tratta della prima vittima accertata che coinvolge la nuova categoria di veicoli che sta spopolando anche nelle città italiane. L'incidente è avvenuto nel quartiere di Battersea, a Londra, poco distante dalla sua abitazione. Secondo quanto appreso, la 35enne si stava dirigendo a Green Park per un convegno sulle donne e la sanità mentale, due temi su cui Emily aveva a lungo discusso nei suoi video e sui propri account social network.

A qualche ora dal tragico incidente, Emily aveva pubblicato sul proprio account Instagram un messaggio contro il sessismo a seguito di alcuni insulti ricevuti da uno dei suoi follower.

Lo stesso profilo Instagram è stato utilizzato dai familiari per diffondere la tragica notizia della morte della presentatrice: "questa è una cosa orribile da scrivere su Instagram ma sappiamo che molti di voi si aspettavano di vedere Emily oggi e questo è l'unico modo per contattarvi tutti insieme. Emily è rimasta coinvolta in un incidente ed è scomparsa. La amavamo tutti e non sarà mai dimenticata".

Per la community di YouTube si tratta dell'ennesimo lutto, che arriva a qualche giorno di distanza dalla scomparsa di Etika.

La scomparsa di Emily è destinata a riaccendere le polemiche sull'utilizzo del monopattino elettrico.