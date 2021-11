Incidente spaziale: un satellite NASA stava per schiantarsi con uno indiano

L'orbita della Terra sta diventando sempre più affollata a causa dei detriti creati dell'uomo... tuttavia anche l'orbita della Luna sta diventando "stretta", poiché sono molti i satelliti che oggi girano intorno al corpo celeste. Recentemente il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA e il Chandrayaan-2 Orbiter dell'India stavano per scontrarsi.

Il satellite dell'agenzia spaziale americana, infatti, ha dovuto cambiare la sua orbita per evitare lo scontro, secondo una recente dichiarazione dell'Indian Space Research Organization (ISRO). Il 20 ottobre si sono avvicinati troppo mentre si trovavano sul Polo Nord della Luna (a proposito, nel Polo Nord della Luna potrebbe essere costruita la base lunare).

Secondo quanto riportato dall'ISRO, "la separazione radiale tra i due veicoli spaziali sarebbe stata inferiore a 100 metri e la distanza di avvicinamento più ravvicinata sarebbe di soli 3 chilometri al momento". Così qualche giorno prima, esattamente il 18 ottobre, sia la NASA che l'ISRO hanno concordato di far eseguire ai loro orbiter delle manovre per evitare una collisione il 18 ottobre.

"Tale coordinamento tra le agenzie spaziali è una parte continua per garantire un funzionamento sicuro dei satelliti intorno alla Luna", ha detto a CNET Nancy Jones, portavoce della NASA al Goddard Space Flight Center. "In nessun momento il Lunar Reconnaissance Orbiter o il Chandrayaan-2 della NASA sono stati in pericolo", ha aggiunto Jones.

Una probabile collisione, oltre a distruggere dei veicoli spaziali costati milioni di dollari, potrebbe creare della spazzatura spaziale perfino intorno all'orbita lunare... meglio evitare, visto che l'ISS ha dovuto cambiare la sua orbita a causa dei detriti!