Uno degli incidenti più assurdi: risonanza magnetica attiva una pistola e uccide uomo

Leandro Mathias de Novaes ha portato sua madre al Laboratorio Cura di San Paolo, in Brasile, per una risonanza magnetica (MRI) il 16 gennaio. Questo giorno, purtroppo, è stato l'ultimo in vita dell'uomo a causa di un incidente che si sarebbe verificato da lì a poco.

La vittima, un avvocato quarantenne, aveva con sé una pistola (regolamentata e con porto d'armi) e secondo il rapporto rilasciato dalla clinica sembra aver rifiutato categoricamente di posare l'arma prima di entrare all'interno della sala della risonanza magnetica, nonostante le richieste verbali e scritte di rimuovere tutti gli oggetti metallici prima di entrare.

"Vorremmo sottolineare che tutti i protocolli di prevenzione degli incidenti sono stati seguiti dal team, come è consuetudine in tutte le unità", ha dichiarato a The Telegraph un portavoce della struttura. "Sia il paziente che il suo accompagnatore sono stati opportunamente istruiti sulle modalità di accesso alla sala visite e avvertiti della rimozione di qualsiasi oggetto metallico."

La macchina per la risonanza magnetica utilizza, appunto, un campo magnetico da 1,5 a 3,0 tesla per costringere i protoni nelle molecole d'acqua a puntare all'incirca nella stessa direzione. Nel caso di piccoli oggetti, come ad esempio i gioielli, il forte campo magnetico potrebbe creare una corrente elettrica nel materiale capace di condurre abbastanza calore da provocare una brutta ustione localizzata.

Non si è capito cosa sia successo all'arma di de Novaes, ma sappiamo che dalla pistola - nascosta nella sua fondina - è partito un proiettile che ha provocato una ferita mortale all'uomo.