La settimana si è aperta con una notizia davvero triste: un Boeing 737-800 della China Eastern Airlines si è schiantato sulle montagne della Cina con 132 persone a bordo. Nonostante la sicurezza degli aerei sia aumentata esponenzialmente dall'inizio del XX secolo, gli incidenti occasionalmente capitano ancora oggi.

Il Boeing 737-800 protagonista dell'incidente aveva sei anni di servizio. Questo modello è tra gli aerei passeggeri più comuni della storia e la China Eastern è anche una delle tre maggiori compagnie aeree cinesi, insieme a China Southern e Air China. La Cina - per quanto riguarda la sicurezza degli aerei - si posiziona tra i migliori al mondo negli ultimi dieci anni.

Il Boeing 737 è entrato in servizio per la prima volta nel 1967 e, dal 2000 in poi, il numero degli incidenti si è ridotto decennio dopo decennio. Tuttavia, quanti incidenti riguardanti i Boeing 737 ci sono stati dal 2000? Dal 2000 al 2010 sono stati segnalati un totale di 31 incidenti, solo 4 dei quali non hanno riportato vittime. Dal 2010 al 2020, invece, sono stati segnalati 20 incidenti. Di questi, 8 non hanno riportato perdite di vite umane.

Il rapporto sullo schianto del Boeing 737-800 che abbiamo visto nelle ultime ore è l'ottavo incidente del Boeing 737 dal 2020, tra cui solo uno non ha riportato vittime. Per quanto riguarda tutti gli aerei del mondo, secondo l'International Air Transport Association (IATA), il tasso di incidenti mortali nel 2018 è stato di 0,28 ogni 1 milione di voli, ovvero un incidente mortale ogni 4,2 milioni di voli.