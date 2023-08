Incinta di otto mesi, arrestata per un errore del riconoscimento facciale

Dopotutto, forse, Google non aveva poi troppo torto a non volere il riconoscimento facciale sui Pixel e la storia di oggi non farà che confermare questo scetticismo dato che si parla delle conseguenze piuttosto sgradevoli dell'erroneo riconoscimento di una donna da parte delle forze dell'ordine.

Protagonista di questa brutta storia è Porsha Woodruff, 32enne americana, madre di due figli e all'ottavo mese di gravidanza del terzo. La donna, pronta per portare a scuola i figli, una mattina si è ritrovata alla porta degli agenti della polizia di Detroit che le hanno intimato di seguirli in quanto in arresto per rapina e furto d'auto.

Ovviamente, la donna ha provato a indicare il pancione nella speranza che gli agenti potessero comprendere quanto folli potessero risultare tali accuse, eppure la donna è stata ammanettata lo stesso e detenuta per circa 11 ore, lasciando marito e figli in lacrime e con il telefono sequestrato.

La donna ha raccontato di aver avuto anche diverse contrazioni durante il breve ma terribile periodo di detenzione. Dopo la formalizzazione delle accuse, per riottenere la libertà la donna ha dovuto anche pagare 100.000 dollari di cauzione per uscire e recarsi all'ospedale, dove le sarebbe stato diagnosticato uno stato di disidratazione.

C'è voluto un mese prima che il procuratore della contea archiviasse il caso, nato in seguito a un erroneo riconoscimento facciale. Tra l'altro, vale la pena notare che lei inclusa finora sono stati 6 i casi di errore di questo tipo, su circa un centinaio di ricerche condotte ogni anno. Tutte persone di colore.

Ovviamente, la signora Woodruff ha intentato una causa contro la città di Detroit per arresto illegale. Insomma, è evidente che, per quanto tali tecnologie possano risultare attendibili e affidabili (un po' come raccontavamo nel caso dell'uso medico dell'IA nel nostro speciale sull'impatto sul mondo del lavoro dell'Intelligenza Artificiale), sarebbe doveroso anche analizzare gli output ottenuti tramite questi mezzi per valutarne l'effettiva ragionevolezza: neanche a dirlo, la vera colpevole non era incinta durante la rapina.