Dice di essere incinta, ma ha una pancia finta con 202 CPU Intel: donna arrestata in Cina

La tredicesima generazione di Intel Core è arrivata sul mercato a fine settembre, ma ciò non significa che le CPU con architettura Alder Lake di dodicesima generazione siano state dimenticate dall'utenza. Al contrario, questi processori sarebbero così popolari che alcuni trafficanti sono stati scoperti mentre cercavano di importarli in Cina.

Una notizia del portale cinese MyDrivers, infatti, riporta che le autorità doganali cinesi hanno arrestato una donna che stava cercando di far entrare illegalmente in Cina 202 CPU Alder Lake, utilizzando una finta pancia in silicone. Sì, avete capito bene: una finta pancia in silicone. Potete dare un'occhiata alle CPU sequestrate (e al loro particolare "nascondiglio") nell'immagine in calce a questa notizia.

L'arresto è stato effettuato nel porto di Gongbei, a Zhuhai, che collega la Cina continentale con la città di Macao. La donna ha detto alle autorità di essere al quinto mese di gravidanza, per spiegare il gonfiore della sua pancia. Sembra però che gli ufficiali non abbiano creduto a tale spiegazione, dal momento che le dimensioni del ventre della donna erano troppo grandi per essere compatibili con una gravidanza al quinto mese. Inoltre, pare che la donna riuscisse a camminare senza alcun problema nonostante l'ingombro della pancia.

Dopo alcuni controlli, dunque, è stata scoperta la "finta pancia" in silicone, che al suo interno conteneva ben 202 CPU Intel di dodicesima generazione. Resta da capire con quale espediente la donna volesse oltrepassare i metal detector portuali e gli altri controlli in uscita verso il territorio cinese.

Quella della donna di Zhuhai, comunque, non è la prima storia legata al contrabbando di processori Intel in Cina: al contrario, nel mese di marzo, un uomo divenuto famoso con il soprannome di CPU Man ha cercato di entrare nel Paese con 160 CPU Intel attaccate al corpo.