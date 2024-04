Queste incisioni sulla pietra ci mostrano com'era la musica psichedelica 2000 anni fa

Nel sud del Perù, un team di ricercatori è rimasto sorpreso da un ritrovamento unico; una serie di antiche incisioni su rocce vulcaniche sembrano rappresentare figure umane e geometriche, probabilmente realizzate in seguito all’ascolto di un particolare tipo di musica.

Più precisamente siamo a Toro Muerto, la cui zona contiene la più ricca collezione di antiche raffigurazione artistiche del Sud America. Come spiegano anche gli autori di un nuovo studio, le incisioni mostrano “un’impressionante ripetizione di figure umani danzanti, accompagnati da schemi geometrici sotto forma di zig-zag verticali e linee di vario tipo.”

Questi disegni (che potete osservare a questo link) erano stati inizialmente interpretati come fulmini o serpenti, ma in realtà la spiegazione potrebbe essere un’altra.

Gli studiosi hanno quindi avanzato la loro ipotesi paragonando queste incisioni all’arte della tribù Tukano, nell’Amazzonia colombiana. Nel loro caso, le forme geometriche sono legate alle visioni prodotte dall’ayahuasca, la bevanda allucinogena consumata dagli indigeni da millenni.

In aggiunta, sappiamo da precedenti studi antropologici che la musica aveva un ruolo fondamentale durante questi riti; per la tribù Tukano, le forme a zig-zag rappresentano proprio le canzoni come parte integrante dei rituali. “La figura danzante centrale è circondata dalla musica, la quale – incarnando potere ed energia – è la fonte per il trasferimento verso un altro mondo,” spiegano i ricercatori.

Lo studio non da una risposta definitiva al significato delle incisioni, ma il team è comunque certo che esse mostrino una “sfera culturale raramente illustrata: il canto e la musica.” Meno rare, invece, sono le rappresentazioni astronomiche nei popoli pre-colombiani.

Su Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti di oggi.