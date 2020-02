L'inconsueta abitudine degli orsi polari di seppellire il cibo sotto la neve

E’ stato osservato un particolare comportamento negli orsi polari che, a volte, seppelliscono carcasse parzialmente divorate per mangiarle in seguito con più calma o quando sono affamati.

Molti animali hanno l’istinto di nascondere il cibo e mangiarlo quando, per esempio, le condizioni esterne sono proibitive o durante l’inverno, quando la disponibilità di cibo può essere minore. Pensiamo alle formiche o altri tipi di animali come, per esempio, gli scoiattoli. Se immaginare questi piccoli animali che immagazzinano il cibo ci risulta facile, più difficile è forse figurarsi i giganteschi orsi polari (Ursus mauritimus) scavare nella neve per nascondere il cibo. Ed è proprio questo comportamento che un gruppo di scienziati della University of Alberta ci racconta in un articolo pubblicato sulla rivista Arctic Science. Gli scienziati, per redigere lo studio, hanno preso in esame una serie di osservazioni di orsi polari eseguite tra il 1973 e il 2018 nelle Svalbard, Groenlandia e Canada.

Il team che ha redatto lo studio ci tiene a precisare che il nascondere le prede sotto la neve da parte degli orsi polari è estremamente raro ma comunque presente. Dalle osservazioni si è compreso che gli orsi non seppelliscono tutte le prede: gli animali che cacciano e riescono a predare, se sono di piccole dimensioni, non vengono seppelliti ma subito divorati, praticamente, nella loro interezza; diversa è la sorte per prede più voluminose che finiscono per avanzare. In questo caso può succedere che l’orso polare, effettivamente, le seppellisca sotto la nave per mangiarle in un secondo momento quando ha fame. Lo scopo di questo comportamento, ovviamente, è mantenere una riserva di cibo ed evitare, nascondendolo, che altri animali spazzini possano mangiarlo mentre l’orso è lontano.

L’istinto di conservare il cibo è presente anche negli orsi bruni ed è più frequente rispetto che tra gli orsi polari. Probabilmente questa differenza è dovuta al fatto che la densità di individui di orso bruno, e di altre specie spazzini con cui condivide l’habitat, è maggiore ed avrebbe quindi un senso nascondere la preda se ci sono più potenziali concorrenti in giro mentre, al contrario, la densità degli orsi polari è minore e ci sono meno specie spazzine con cui avere a che fare, quindi ha meno senso nascondere il cibo se in giro ci sono poche altre specie che possono sottrartelo da sotto il naso.