Incontri ravvicinati del tipo lunare: il selfie spaziale NASA che non ti aspetti

Siamo tornati sulla Luna dopo 50 anni nonostante raggiungerla sia stato più difficile di prima. Ma ogni difficoltà nasconde sempre qualche sorpresa come il selfie che il Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) ha scattato sulla superficie del satellite. Il fotografo della luna da oltre un decennio, ha immortalato un ospite inaspettato.

Nel silenzioso palcoscenico cosmico, due esploratori si sono incontrati. Il Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della NASA e il Danuri, primo orbiter lunare della Corea del Sud, hanno condiviso per brevi istanti lo stesso tratto di orbita lunare. Tra il 5 e il 6 marzo 2024, questo passaggio ravvicinato ha offerto al LRO un'opportunità rara: fotografare la sonda coreana nonostante le sfide poste dalle elevate velocità relative che li separavano.

Con una precisione che sfida l'immaginazione, il team operativo del LRO al Goddard Space Flight Center della NASA ha dovuto calibrare i tempi con estrema cura. Utilizzando la camera ad angolo stretto dell'LRO sono state catturate immagini che hanno più il sapore di un incontro casuale tra vecchi amici che non una programmata sessione fotografica spaziale. Eppure, a velocità di circa 11.500 chilometri orari (qui la foto), l'immagine risultante di Danuri appare come una vivida scia luminosa.

L'incontro tra LRO e Danuri, oltre a essere un trionfo tecnico, rafforza l'idea che l'esplorazione dello spazio è una narrativa condivisa, un percorso intrapreso da tutta l'umanità verso la comprensione del cosmo che ci circonda. In fondo, dovremo essere in grado anche di cenare tutti insieme nello spazio in futuro. E come farlo se non c'è condivisione e amicizia?

Al di là della sorpresa e dell'incanto di queste immagini, c'è un messaggio più profondo: l'esplorazione spaziale continua a unire le nazioni, a sfidare i nostri limiti e ad ampliare il nostro orizzonte.

