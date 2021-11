Incontro spettrale nell'oceano Atlantico: trovata specie di 'calamaro alieno' negli abissi

Gli abissi marini nascondono innumerevoli specie animali sconosciute, rendendo il bioma marino scrigno di numerosi segreti. A volte, però, alcuni di questi abitatori degli abissi vengono scovati dalla scienza. Oggi, infatti, una di queste creature è stata avvistata nel Golfo del Messico. Si tratta di un calamaro alieno che abita gli abissi.

I ricercatori della National Oceanic and Atmospheric Administration hanno rinvenuto l’elusiva specie nel Golfo del Messico, mentre fluttuava nelle acque, grazie ai suoi lunghissimi tentacoli, alle braccia e alle grandi pinne.

L’esemplare è un cefalopode, abitante delle acque profonde, denominato calamaro dalle pinne grandi e appartenente alla famiglia dei Magnapinnidi. Gli avvistamenti di questa specie sono molto rari, vivendo nelle profondità abissali, e si stima che ad oggi i ritrovamenti siano stati meno di 20 in totale.

Durante una spedizione oceanografica dell’Atlantico, il team scientifica del NOAA, vagando nell'oscurità marina, è entrata in contatto con l’iridescenza bluastra dei lunghissimi tentacoli, che hanno tradito la presenza della "creatura aliena" (di cui potete ammirare una rappresentazione nell’immagine di copertina, tratta da un frame del video del NOAA).

Le riprese, effettuate mediante un veicolo telecomandato, hanno registrato le fattezze dell’esemplare, le cui caratteristiche anatomiche sembrano provenire da un mondo sconosciuto ed alieno. Tra queste, infatti, le più accentuate sono proprio le lunghissime braccia della creatura e le sue enormi pinne, che si estroflettono dalla porzione cefalica, denominata mantello.

A monitorare le riprese da terra è stato lo zoologo del NOAA, Mike Vecchione, che, insieme a Richard E.Young, fu il primo a descrivere la famiglia di questi calamari dalle grandi pinne, alla fine degli anni 90. In seguito alla scoperta sono state ritrovate diverse specie di questa famiglia. I ricercatori ipotizzano che ce ne siano ancora altre da scoprire, celate nelle profondità degli abissi.

Nella registrazione video, Vecchione afferma la difficoltà di distinguere le braccia dai tentacoli della creatura, strutture che, invece, risultano ben identificabili nei calamari. Inoltre, un'altra caratteristica peculiare della specie è la disposizione e l’ancoraggio delle appendici che, distanziate dalla struttura principale, formano una sorta di gomito.

Il recente avvistamento è avvenuto ad una profondità di oltre 2.300 metri, ma alcuni appartenenti a questa famiglia sono stati scovati a profondità decisamente maggiori, che si attestano ad oltre 4.700 metri.

Data la natura sfuggente dei cefalopodi e i loro movimenti repentini, dovuti all’aerodinamicità morfo-funzionale, non risulta facile effettuare una stima dei membri di questa famiglia. Anche se gli scienziati credono che possano essere diverse le specie appartenenti a questa affascinante famiglia di cefalopodi.

I ritrovamenti delle creature delle profondità non si limitano solo a calamari da altri mondi. Non molto tempo fa, infatti, un pesce dagli abissi è stato ritrovato in California.