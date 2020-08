Un incontro 'super raro' con una megattera è avvenuto sulla Grande Barriera Corallina

Ci sono alcuni incontri che possono considerarsi davvero incredibili e super fortunati. Come nel caso di quello condotto dall'istruttore di immersioni subacquee Andrew Lomakin, che è riuscito a filmare un incredibile incontro - dalla durata di ben 12 minuti - con una giovane megattera nelle secche dell'isola di Lady Elliot.

La migrazione delle balene sulla costa orientale dell'Australia porta ogni anno delle megattere nelle calde acque della Grande Barriera Corallina. Lomakin, tuttavia, ha descritto questo incontro in delle acque poco profonde come "super raro". Questi incredibili mammiferi possono raggiungere dimensioni spaventose: dai 12 ai 16 m e possono pesare fino a 30.000 chilogrammi.

Vivono in quasi tutti i mari e gli oceani del mondo e le loro lunghe migrazioni vengono effettuata per spostarsi dalla zona in cui si cibano, che si trova nelle regioni polari, a quelle in cui si accoppiano e partoriscono, nelle acque subtropicali o tropicali. La specie, per colpa degli esseri umani, è stata decimata: nel 2003 è stato calcolato che la popolazione delle megattere si fosse ridotta di circa il 90%. Il motivo? La caccia alle balene in primis, ma anche per colpa dell'inquinamento del mare e acustico.

La loro alimentazione consiste in krill, anche se nello stomaco di queste creature sono stati ritrovati merluzzi e uccelli, probabilmente ingoiati "per sbaglio". Interessante è il fatto che quando le megattere si trovano nelle acque tropicali non si cibano quasi mai. Si alimentano quasi unicamente durante l'inverno, mentre si trovano nelle acque più fredde, e le loro riserve di grasso vengono accumulate in modo che riescano a sopravvivere per tutto il periodo della loro migrazione.