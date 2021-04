L'incredibile acquedotto di Veluwemeer, il ponte sull'acqua dei Paesi Bassi

L'acquedotto di Veluwemeer è una grande opera ingegneristica e architettonica che può essere trovata nei Paesi Bassi. Il ponte è unico per il suo design, poiché uno specchio d'acqua sovrastante permette alle imbarcazioni di transitare senza problema.

Oltre a consentire il passaggio delle imbarcazioni sulla strada, su entrambi i lati sono presenti dei passaggi pedonali che consentono l'attraversamento anche del traffico pedonale (oltre delle macchine). La strada, inoltre, comprende anche piste ciclabili designate.

Per la maggior parte del tratto di strada, il percorso per macchine e pedoni è sollevato sopra la linea di galleggiamento da un tratto di argini artificiali. Tuttavia, per una breve distanza di 17 metri, la strada finisce, brevemente, sotto la superficie del lago. È proprio questa sua caratteristica ad aver fatto diventare la struttura famosa in tutto il mondo.

Durante la pianificazione iniziale del progetto, gli ingegneri proposero varie soluzioni: ponti levatoi, traghetti e gallerie, ma alla fine - ovviamente - fu scelta quella che vediamo oggi. Per quale motivo? Oltre all'incredibile effetto di stupore, la decisione venne presa per evitare di fermare il flusso di traffico utilizzando un ponte levatoio o una soluzione di traghetti.

Venne anche considerata l'idea di un tunnel sotterraneo, ma in confronto all'acquedotto si trattava di una soluzione molto più costosa. Il costo dell'intero progetto? All'incirca 61 milioni di dollari; se doveste trovarvi nei dintorni, non potete non andare a vedere questo piccolo gioiellino ingegneristico.

