Incredibile Amazon: il nuovissimo MacBook Pro con M2 è già in offerta!

Nel giorno in cui arrivano le importanti dichiarazioni dei produttori Windows sui Mac M2, Amazon propone il primo sconto sul MacBook Pro 2022 con chip M2, che a poco più di un mese dal reveal ufficiale è già disponibile a prezzo ridotto.

Di seguito, nella fattispecie, i dettagli:

2022 Apple PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13", 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale: 1345,12 Euro (1629 Euro)

Amazon permette di godere anche del pagamento in cinque rate da 269,03 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con la consegna garantita, senza costi aggiuntivi, per lunedì 11 Luglio 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere l'AppleCare+, della durata di 3 anni per i prodotti basati su M2, al prezzo di 279 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata. Disponibili anche tantissimi accessori ed adattatori, tra cui quello USB-C a USB a 20 Euro, il Magic Mouse a 69,99 Euro, l'alimentatore USB-C da 67W a 65 Euro e le AirPods Pro a 218,99 Euro.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse, onde evitare spiacevoli sorprese.