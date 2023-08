L'incredibile amicizia tra due squali vi farà rivalutare la specie

Nell'immaginario collettivo, lo squalo bianco è sempre stato visto come il lupo solitario degli oceani, un predatore feroce che vaga in solitudine nei vasti abissi marini. Tuttavia, una scoperta recente sta iniziando a sfidare questa narrativa, suggerendo che forse questi giganti degli oceani non sono così solitari come abbiamo sempre pensato.

Due grandi bianchi, soprannominati dai ricercatori come "Tom" e "Jerry", stanno dimostrando un comportamento che potrebbe essere interpretato come un segno di amicizia o almeno di una sorta di alleanza (niente male per delle creature che possono arrivare a 4 metri di lunghezza).

I due esemplari sono stati osservati mentre nuotavano insieme per estese distanze, condividendo persino le stesse zone di caccia e, incredibilmente, sembrando cooperare piuttosto che competere per il cibo. Questo comportamento ha lasciato gli scienziati a bocca aperta, poiché sfida le teorie tradizionali che descrivono gli squali bianchi come creature strettamente individualiste.

La scoperta potrebbe avere implicazioni rivoluzionarie non solo per la nostra comprensione del comportamento degli squali, ma anche per la conservazione della specie. Se tali pesci dovessero formare effettivamente legami sociali, le strategie di conservazione dovranno essere ripensate per tener conto di questa nuova dinamica.

Purtroppo questi animali non se la stanno cavando bene e stanno scomparendo da diversi luoghi.