È incredibile: gli anelli di Saturno sono più giovani di quanto pensassimo

Secondo uno studio effettuato sulle polveri che vi si sono accumulate nel tempo e analizzate attraverso la missione Cassini della Nasa, i famosi anelli sono decisamente giovani. I risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Science Advances.

Mentre Saturno sta divorando i suoi anelli inesorabilmente, un team di ricercatori guidati dal fisico Sascha Kempf ha datato gli stessi valutando la rapidità con cui vengono ricoperti dalla polvere lasciata dal materiale roccioso che percorre costantemente il nostro Sistema Solare.

"Pensate agli anelli come al tappeto di casa vostra. Se a terra avete un tappeto pulito, non dovete fare altro che aspettare. La polvere vi si depositerà sopra. Lo stesso vale per gli anelli ", spiega Kempf per farci comprendere meglio tale processo, che però risulta essere ben più difficile da mettere in atto.

Nello specifico, tra il lontano 2004 e il 2017 i ricercatori hanno utilizzato uno strumento a bordo della sonda Cassini chiamato Cosmic Dust Analyzer, al fine di analizzare i granelli di polvere. Per capire la complessità di tale lavoro, basti pensare che in tutti questi anni sono stati raccolti soltanto 163 granelli. I risultati dimostrano però chiaramente come gli anelli di Saturno abbiano accumulato polveri soltanto per alcune centinaia di milioni di anni.

Nello specifico i famosi anelli hanno "soltanto" 400 milioni di anni. Per quanto possa apparire ugualmente molto tempo, pensate che il pianeta attorno a cui orbitano si è formato oltre 4,5 miliardi di anni fa e capirete quanto siano giovani.

Dopo aver scoperto perché Saturno ha gli anelli e Giove no, nonostante possiamo oggi conoscere la loro età approssimativa, come osserva Kempf ci mancano ancora parecchie informazioni cruciali: "Per cominciare, non sappiamo ancora come si sono formati questi anelli".